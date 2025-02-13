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Раскрыты опасения Европы из-за переговоров Трампа и Путина

В Европе опасались переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом написало издание Politico.

Источник: Reuters

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», — отмечается в публикации.

При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию подчеркнула, что «мира можно достичь только сообща». По ее мнению, Европе следует пройти этот путь с Украиной для восстановления мира в регионе.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По мнению лидера США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

ЕС
Путин Владимир
Трамп Дональд