Раскрыты опасения Европы из-за переговоров Трампа и Путина

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», — отмечается в публикации.
При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию подчеркнула, что «мира можно достичь только сообща». По ее мнению, Европе следует пройти этот путь с Украиной для восстановления мира в регионе.
Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По мнению лидера США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.