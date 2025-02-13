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В Омском горсовете планируют запретить снос санатория «Рассвет»

На этом месте застройщик собирается построить элитный квартал, но некоторые из депутатов считают, что транспортная инфраструктура в данной зоне недостаточно развита для него.

Источник: Om1 Омск

Проект элитной застройки территории санатория «Рассвет» вблизи моста у Телецентра вызвал дискуссии в Омском городском Совете. Депутаты выразили обеспокоенность планами компании-застройщика «Глоракс», которая намерена снести существующие здания лечебницы и возвести десять многоквартирных домов с развитой инфраструктурой.

По словам председателя комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрия Лицкевича, в этой зоне запланировано строительство более 100 тысяч квадратных метров жилья, что значительно увеличит нагрузку на дорожную инфраструктуру.

«Мы провели несколько рабочих встреч в горсовете и в департаменте архитектуры, много спорили по этому поводу. На данный момент это зона медицинских учреждений. Но собственник может заявиться на комплексное развитие территории и в принудительном порядке изменить назначение земельного участка», — отметил он в комментарии для «Омск-информа».

Застройщик заявляет, что новый жилой комплекс будет включать детские сады, школы, фитнес-центр с минеральными скважинами и даже пляж. Однако противники проекта указывают на угрозу уничтожения уникальных зелёных насаждений и неудовлетворительное состояние дорожной развязки возле моста, которая вряд ли справится с увеличившимся трафиком.

В ближайшее время инициативная группа депутатов намерена вынести на общественное обсуждение альтернативное предложение — сохранить «Рассвет» как лечебное учреждение. Ранее эта территория принадлежала предпринимательнице Нателле Полежаевой, но была продана застройщику из-за многомиллионных долгов.

строительство