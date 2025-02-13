В Омском горсовете планируют запретить снос санатория «Рассвет»

«Мы провели несколько рабочих встреч в горсовете и в департаменте архитектуры, много спорили по этому поводу. На данный момент это зона медицинских учреждений. Но собственник может заявиться на комплексное развитие территории и в принудительном порядке изменить назначение земельного участка», — отметил он в комментарии для «Омск-информа».