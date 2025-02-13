Politico узнало об опасениях Европы из-за переговоров Трампа и Путина по Украине

Телефонный разговора с Зеленским состоялся сразу после разговора с Путиным. Американский лидер в беседе с украинским президентом подчеркнул, что они с Путиным договорились о необходимости немедленного начала переговоров для прекращения конфликта. В ответ Зеленский отметил, что Украина стремится к миру больше всех, и подчеркнул важность совместных шагов с США для достижения этой цели. Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты и планировать предстоящие встречи.