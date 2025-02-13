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Новым замом врио донского губернатора 12 февраля назначен Владимир Ревенко

Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Ростовской области.

Как говорится на официальном сайте правительства Ростовской области, врио донского региона Юрий Слюсарь назначил 12 февраля своим заместителем Владимира Ревенко.

Уточняется, что в должности замгубернатора Ревенко будет заниматься вопросами развития строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области.

Напомним, уроженцу Ростова Владимиру Ревенко 56 лет. В 1999 году он окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности инженер-механик. Трудился на различных должностях в коммерческих предприятиях.

С 2010 года работал заместителем руководителя «Ростоврегионгаза», с 2016 года — генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», возглавлял ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».