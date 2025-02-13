Болат Акчулаков освобожден от должности советника президента

Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович освобожден от должности советника президента Республики Казахстан, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Акчулаков Болат Уралович родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (ныне Атырау). Окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, образовательный центр нефтегазовой промышленности. Специализация — «Оценка контрактов на недропользование», «Экономика нефтедобычи».
Трудовую деятельность начал в 1994 году экономистом, главным экономистом Alem Bank Kazakhstan.С 1995 по 1997 год — начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития;
С 1997 по 2001 год — старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл»;
С 2001 по 2003 год — бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd;
С 2003 по 2006 год — исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «КазМунайГаз»;
С 2006 по 2008 год — вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
С 2009 по 2010 год — управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”;
С 2010 по 2011 год — являлся генеральным директором частной организации;В 2011 году — назначен президентом АО «Национальная компания “КазМунайГаз”;
С 2012 по 2014 год — вице-министр нефти и газа;С 2014 по 2017 год — генеральный директор частной компании;
С 2016 по 2017 год — генеральный директор объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса “KAZENERGY”;
С 2017 по 2019 год— вице-министр энергетики Республики Казахстан;С 2019 по 2021 год — был генеральным директором ассоциации «KAZENERGY», затем занимал руководящую должность в частной организации;
С апреля 2021 по январь 2022 года — управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
С 11 января 2022 по 4 апреля 2023 года — министр энергетики РК.
В апреле 2023 года был назначен советником президента РК.