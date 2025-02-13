СМИ: Беларусь освободила отбывавшего наказание гражданина США

По ее словам, американская сторона может подтвердить освобождение одного гражданина США, а также двух человек из Беларуси. Левитт добавила, что один из них работал на признанном экстремистским формированием в Беларуси «Радио Свобода»*. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома не стала называть личности освобожденных.