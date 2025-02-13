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СМИ: Беларусь освободила отбывавшего наказание гражданина США

СМИ сообщили про освобождение осужденного в Беларуси гражданина США.

Источник: Комсомольская правда

СМИ сообщили, что Беларусь освободила отбывавшего наказание гражданина США. Об этом во время конференции рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, американская сторона может подтвердить освобождение одного гражданина США, а также двух человек из Беларуси. Левитт добавила, что один из них работал на признанном экстремистским формированием в Беларуси «Радио Свобода»*. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома не стала называть личности освобожденных.

Тем временем Генпрокуратура сказала, что изображение «Мертвая голова» признано экстремистским в Беларуси.

Кроме того, СК привлечет к ответственности 365 участников акций 26 января за границей: «Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси».

Кстати, мы собрали информацию про мифы о лечении простуды и гриппа: белорусский врач сказал, какие методы лечения гриппа и простуды принесут не выздоровление, а вред.

А еще «Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.