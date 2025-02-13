WSJ сообщила, что Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа

Китай заинтересован в посреднической миссии, чтобы наладить контакт с Трампом из-за его таможенных пошлин, объясняет WSJ. По словам источников газеты, при этом китайский председатель Си Цзиньпин не хочет, чтобы любое содействие урегулированию конфликта стало бы угрозой для тесных отношений Москвы и Пекина. Инициатива Китая не включает в себя никаких обязательств по снижению экономической поддержки Москвы.