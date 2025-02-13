Младшие офицеры ВВО продолжают совершенствовать свои навыки

Входной контроль проходит согласно военно-учетным специальностям офицеров. Общим упражнением для всех участников сборов является вождение боевых машин, стрельба из стрелкового оружия. Затем военнослужащие приступают к сдаче нормативов в соответствии с должностным предназначением.
На приказарменной учебно-материальной базе с младшими офицерами проходят занятия по специальной подготовке, где военнослужащие закрепляют навыки в подготовке переносных зенитных ракетных комплексов к работе, а также показывают знания в области радиационной, химической и биологической защиты.
В ходе технической подготовки проводятся занятия по эксплуатации боевых машин в различных условиях, их переводу на сезонный режим эксплуатации.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в ближайшее время под руководством опытных офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в ходе проведения специальной операции, начнутся занятия с учетом новых форм и способов ведения боевых действий в составе малых тактических групп, штурмовых отрядов, смешанных подразделений, в тесном взаимодействии с беспилотной авиацией, средствами ПВО, РЭБ.