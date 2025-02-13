Младшие офицеры ВВО продолжают совершенствовать свои навыки

На приказарменной учебно-материальной базе с младшими офицерами проходят занятия по специальной подготовке, где военнослужащие закрепляют навыки в подготовке переносных зенитных ракетных комплексов к работе, а также показывают знания в области радиационной, химической и биологической защиты.