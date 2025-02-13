Итоги визита Юрия Трутнева в Хабаровский край

«По каким-то причинам мы забыли на тридцать лет о том, что надо защищать Родину, что надо учить ребят основам военного дела. Родину надо защищать, сегодня это ясно как никогда! Мы создали 21 филиал центра “Воин”, в том числе один в Хабаровском крае. Сейчас инициативу по строительству полигонов проявили Приморье и Хабаровский край. Будем поддерживать тот и другой проект. Я считаю, что лишних военных полигонов в нашей стране не будет. Будем учить молодежь, будем становиться сильнее, тогда никто не захочет проверять нас на прочность», — сказал Юрий Трутнев.