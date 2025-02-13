Итоги визита Юрия Трутнева в Хабаровский край

На этой неделе в рамках рабочей поездки в Хабаровский край прибыл заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Совместно губернатором Дмитрием Демешиным он осмотрел как идет работа по созданию полигона, где будет заниматься молодежь, осваивая военные навыки, и провел масштабное совещание, где поднималось множество проблемных вопросов.
Юрий Трутнев поддерживает стиль работы Дмитрия Викторовича. Оба работали в федеральных структурах, поэтому имеют одинаковый управленческий код и методы решения возникающих проблем. Благодаря этому визит полпреда в Хабаровский край проходил в максимально конструктивном ключе. Впрочем, этому и способствовали успехи региона под руководством нового губернатора. В частности, наблюдается позитивная динамика и в вопросе реализации мастер-планов, и в сфере привлечения инвестиций, и налаживании работы по военно-спортивной подготовке жителей. Для решения этих задач региональные и федеральные органы власти работают в унисон.
ВОСПИТЫВАЕМ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
Первым делом Юрий Трутнев посетил Хабаровский район. Там, на специальной площадке, создается полигон для будущих занятий молодежи.
В рамках проекта появится место, где смогут проходить обучение операторы БПЛА и также заниматься молодые люди в раках развития системы патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Совместно с Юрием Трутневым площадку осмотрел губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке. Край принял решение о строительстве полигона, на котором в том числе будут использоваться и беспилотники, и стрелковое оружие, и использоваться, реализовываться прикладные виды военного искусства», — сообщил Дмитрий Демешин.
По плану, на полигоне появятся как учебные строения, так и специальные пункты для, например, стрельбы и подготовки снайперов. Для занятий будут доступны стадион, автодром, полоса разведчика и многое другое. В настоящее время территория вовсю готовится к возведению объектов.
«По каким-то причинам мы забыли на тридцать лет о том, что надо защищать Родину, что надо учить ребят основам военного дела. Родину надо защищать, сегодня это ясно как никогда! Мы создали 21 филиал центра “Воин”, в том числе один в Хабаровском крае. Сейчас инициативу по строительству полигонов проявили Приморье и Хабаровский край. Будем поддерживать тот и другой проект. Я считаю, что лишних военных полигонов в нашей стране не будет. Будем учить молодежь, будем становиться сильнее, тогда никто не захочет проверять нас на прочность», — сказал Юрий Трутнев.
РЕАЛИЗУЯ МАСТЕР-ПЛАН.
Самым масштабным событием рабочей поездки представителя Президента стало совещание под его председательством. Первым вопрос был посвящен реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации и городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года.
«Сегодня мы проанализируем работу по реализации мастер-планов дальневосточных городов. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в Хабаровском крае мероприятия мастер-планов осуществляются в Хабаровской агломерации и в Комсомольске-на-Амуре. Планы развития двух городов включают 48 мероприятий на 414 млрд рублей. Из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий уже предусмотрено более 124 млрд рублей до 2030 года», — открыл совещание Юрий Трутнев.
Напомним, что мастер-планы двух городов Президент России одобрил еще в 2023 году. На сегодняшний день из 84 пунктов удалось возвести четыре, проектируется десять, строится 21, планируется к реализации 49.
По словам вице-премьера, необходимо обратить внимание на строительство социальных объектов. Речь идет о детском больничного комплексе и межрайонном онкологическом диспансере в Комсомольске-на-Амуре. Данные объекты очень ждут местные жители.
Также в Городе юности уже в марте завершится реконструкция набережной и совсем скоро введут в эксплуатацию инновационный интерактивный центр «Эвристика». Отдельно отремонтируют дом культуры «Строитель» в ближайшие два года.
Возвращаясь к Хабаровску, Дмитрий Демешин подчеркнул, что уже сделано многое. Так, было закуплено 16 троллейбусов и 10 трамваев. Возводятся новые микрорайоны и стартовала реализация проектов по строительству Дальневосточного художественного музея и Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей. Например, музей распахнет свои двери в 2028 году, а детский лагерь в 2027 году. Последний рассчитан на более пяти тысяч ребят в год.
Еще одна ветвь работы — это реализация «Дальневосточного квартала» в Железнодорожном районе.
«Важно сбалансировать социальные обязательства инвесторов, то есть ту инфраструктуру, которую инвестор должен построить в части школ, детских садиков, поликлиник, поскольку масштабный проект должен сразу предусматривать эти объекты, и тех встречных мер поддержки, которые мы будем оказывать в части подведения инфраструктуры, льготных режимов, государственных инвестиций. Мы сейчас сбалансируем это уравнение, и с учётом стадии развития проекта, в этом году приступим к проектированию», — доложил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Отметим, что средства на работы выделаются по президентской единой субсидии.
РАЗВИВАЕМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.
Также на совещании поднимались вопросы реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона. Открывая заседание, Юрий Трутнев сказал, что работа привлечению инвестиций является, наверное, основным инструментом, который позволяет развивать Дальний Восток. Для этого действуют федеральные законы, созданы ТОР и СПВ, и работают различные меры поддержки.
По итогам III квартала 2024 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае достиг 400 миллиардов рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
«Инвестиционная активность предприятий в регионе поддерживается. С учетом наших прогнозов, по итогам 2024 года инвестиции достигнут 523 млрд рублей», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
На совещании были рассмотрены инвестпроекты в сферах горнодобывающей промышленности, логистики, туризма, строительства и транспортной инфраструктуры.