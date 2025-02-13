Россию атаковали 83 беспилотника. Военная операция, день 1086-й

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08:25 Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие атаки ВСУ на автоколонну с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции.
08:22 Женщина погибла, еще пять человек пострадали в результате вчерашних атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
08:20 Страны ЕС потребовали включить их в переговорный процесс по Украине.
Из совместного заявления на сайте МИД Германии следует, что в Европе очень ждут возможности обсудить дальнейшие действия с союзниками США. Представители стран ЕС подчеркнули, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».
08:17 Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси после заявлений Трампа уклонился от ответа на вопрос о позиции страны по суверенитету и территориальной целостности Украины.
08:15 Трамп счел маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Президент США допустил, что стране удастся вернуть часть утраченных территорий.
08:13 ❗️ ВСУ нанесли 12 ударов по колонне автомобилей, обеспечивающих встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, сообщили в Минобороны.
08:10 ⚡️ Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину остановить огонь на Украине, но услышал от президента России, что тот не хочет временного разрешения ситуации.
08:08 Трамп заявил, что однажды Украине придется провести выборы президента.
08:06 Президент США Дональд Трамп считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО. Он согласился с идеей об отказе от членства страны в альянсе.
08:04 Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала в результате падения обломков БПЛА, заявил губернатор Игорь Артамонов.
«Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Работа станции аэрации не нарушена», — уточнил глава региона.
08:02 ⚡️ Минувшей ночью над регионами России уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Над Брянской областью сбили 37 аппаратов, по 12 — над Курской и Липецкой областями, девять над Тверской, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями. Еще один — над территорией Ростовской области.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1086-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.