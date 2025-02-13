Россию атаковали 83 беспилотника. Военная операция, день 1086-й

08:02 ⚡️ Минувшей ночью над регионами России уничтожили 83 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Над Брянской областью сбили 37 аппаратов, по 12 — над Курской и Липецкой областями, девять над Тверской, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями. Еще один — над территорией Ростовской области.