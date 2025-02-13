Казахстанских военнослужащих будут обучать тактической медицине

В данных целях планируется разработка и утверждение протокола тактической медицины современного стандарта оказания первой медицинской помощи в кризисных ситуациях с последующем подготовкой военнослужащих, что позволит оказывать помощь в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ликвидации последствий катастроф и массовых беспорядков, снижая уровень смертности и повышая безопасность как внутри страны, так и за её пределами.