От Магадана до Владивостока: корабли ТОФ отправятся в поход в честь 80-летия Победы

В свою очередь, на остров Шумшу, где проходила Курильская десантная операция, планируется отправить группу разминирования, чтобы подготовить территорию к приёму людей. О том, что работы начнутся уже в конце весны, рассказал врио командующего ОКВС, капитан 1-го ранга Евгений Мясоедов.