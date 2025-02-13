От Магадана до Владивостока: корабли ТОФ отправятся в поход в честь 80-летия Победы

В честь 80-летия окончания Второй мировой войны Тихоокеанский флот запускает грандиозную акцию «Сила в правде-2025» (12+). В рамках инициативы отряд кораблей ТОФ пройдёт путь от Магадана до Владивостока за 44 дня, посетив 10 населенных пунктов Дальнего Востока. Информация об этом появилась на сайте форума устойчивого развития туризма «Путешествуй!» (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
«В составе отряда пойдет большой десантный корабль, внутри которого будет размещена экспозиция, посвященная Курильской десантной операции, участию Тихоокеанского флота в военных действиях на Дальнем Востоке в 1945 году», — рассказал заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе Дмитрий Артемов.
В свою очередь, на остров Шумшу, где проходила Курильская десантная операция, планируется отправить группу разминирования, чтобы подготовить территорию к приёму людей. О том, что работы начнутся уже в конце весны, рассказал врио командующего ОКВС, капитан 1-го ранга Евгений Мясоедов.
Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, как отметят 80-летие Победы во Владивостоке. Вопрос проведения традиционного шествия «Бессмертный полк» пока остается открытым. Приморье планирует международные акции с КНР, КНДР и Монголией к знаменательной дате.