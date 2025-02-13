В Крыму национализируют имущество экс-омбудсмена Украины Денисовой

По его данным, в новом перечне — 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.
«Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — “Пивобезалкогольный комбинат Крым”, “Дельфинарий Немо”, объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, “Сакские минеральные воды”, “Санаторно-курортный комплекс “Зеленый мыс” в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой и многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред нашей республике и стране”, — отметил он в Telegram-канале.
По словам Константинова, вырученные от продажи этих объектов деньги потратят на поддержку бойцов СВО, их семей, а также на развитие Крыма.
Кроме того, в развитие наиболее крупных предприятий будут вложены средства.
В начале февраля в Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий «Форос», принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов.