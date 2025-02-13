В Крыму национализируют имущество экс-омбудсмена Украины Денисовой

«Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — “Пивобезалкогольный комбинат Крым”, “Дельфинарий Немо”, объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, “Сакские минеральные воды”, “Санаторно-курортный комплекс “Зеленый мыс” в Алупке, а также имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата верховной рады Украины Людмилы Денисовой и многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред нашей республике и стране”, — отметил он в Telegram-канале.