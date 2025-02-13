Главные новости 13 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Кремль заинтересован в урегулировании конфликта на Украине на таких условиях, которые не допустят его возобновления. Разговор между двумя главами государств состоялся 12 февраля.