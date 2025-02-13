Главные новости 13 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 февраля 2025 года.
Трамп заявил о стремлении Путина разрешить конфликт на Украине на постоянной основе
Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Кремль заинтересован в урегулировании конфликта на Украине на таких условиях, которые не допустят его возобновления. Разговор между двумя главами государств состоялся 12 февраля.
Переговоры Путина и Трампа вызвали тревогу в Европе
Телефонные переговоры между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным стали причиной беспокойства в странах Европы. Главы США и России договорились о старте взаимодействия по урегулированию украинского конфликта. В ЕС считают, что в переговорах должны участвовать европейские государства и Украина.
Беспилотники ВСУ атаковали девять регионов России
В ночь на 13 февраля российские ПВО сбили 83 украинских дрона над Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями. В Липецке при падении обломков беспилотника травмы получила женщина — сотрудник станции аэрации.
Израиль готовит удар по ядерным объектам Ирана
Представители разведки США предполагают, что Израиль может планировать удары по иранским ядерным объектам в 2025 году. По данным The Wall Street Journal, власти еврейского государства надеются, что правительство Дональда Трампа окажет им поддержку, предоставив вооружение и техническую помощь.
Российский рынок акций пошел в рост после переговоров Путина и Трампа
Телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля повлияли на российский рынок акций. 13 февраля рублевый индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:10 утра вырос на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.