Сенат одобрил закон об особом статусе Туркестана

Как сообщил сенатор Бауыржан Каниев, основные задачи закона — создание эффективной системы управления, сохранения, поддержания целостности памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия города Туркестана, планирование и управление археологическими и научно-реставрационными работами на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и его охранных зон, а также сохранение, развитие, возрождение историко-культурного наследия и развитие национального ремесленничества.
«В частности, в целях сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и недопущения застройки вокруг него на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам», — сказал Бауыржан Каниев.
В целом предусматривается предоставление местным представительным и исполнительным органам 37 компетенций в соответствии с вышеуказанными задачами.
Маслихат Туркестана наделяется компетенциями по утверждению градостроительного регламента и дизайн-кода, правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования и порядка использования региональной символики.
В свою очередь акимат Туркестана будет возмещать часть затрат мастеров в сфере национального ремесленничества за счет средств местного бюджета. На сегодня в городе осуществляют деятельность порядка 30 ремесленников. На возмещение затрат указанным лицам потребуется, по данным Министерства национальной экономики, порядка 88,5 млн тенге в год.
Акимат Туркестанской области наделяется компетенциями согласовывать схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию Туркестана.
Кроме того, сопутствующим законом вносятся поправки, предусматривающие обеспечение равного доступа к инфраструктуре туризма для всех туристов, включая лиц с инвалидностью и маломобильные группы населения. Ежегодно Туркестан посещают свыше 1 млн туристов.
В рамках Земельного кодекса вносятся поправки в части наделения уполномоченных органов города Туркестан компетенцией по заключению договоров временного безвозмездного землепользования на период строительства государственных социальных объектов на земельных участках.