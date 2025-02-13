Сенат одобрил закон об особом статусе Туркестана

«В частности, в целях сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и недопущения застройки вокруг него на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам», — сказал Бауыржан Каниев.