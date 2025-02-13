Bloomberg описал «кошмарный» для Украины вариант завершения конфликта

Для крупнейших стран Европы поддержка Украины и усиление собственных вооруженных сил обойдутся в $3,1 трлн в течение ближайшего десятилетия, считают аналитики агентства. Восстановление армии Украины может стоить около $175 млрд за десять лет в зависимости от ее состояния на момент перемирия и площади территории, которую предстоит охранять. На размещение 40 тыс. миротворцев потребуется примерно $30 млрд на тот же период. Bloomberg отмечает, что столь значительные военные расходы поставят страны Европы перед сложным выбором относительно финансирования здравоохранения, социальных гарантий и образования.