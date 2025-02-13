Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Первое заседание по иску новоизбранного мэра Березовского городского округа Свердловской области Юлии Маслаковой к местным депутатам, избравшим ее главой города, пройдет 27 февраля, следует из картотеки Березовского городского суда.
«Административное исковое заявление принято к производству. Заседание — 27 февраля в 10.00 (8.00 — мск)», — указано в материалах инстанции.
По данным горсуда, Маслакова подала административный иск о защите избирательных прав и права на участие в референдуме, ответчиком выступает дума Березовского муниципального округа.
В конце января действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов проиграл на выборах мэра: за него проголосовали шесть человек, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, — 17 человек, ранее сообщали РИА Новости в орготделе думы муниципалитета. Местные СМИ окрестили выборы (как и предстоящий суд) сенсационным, заявлялось, что «обошла» его «технический кандидат» Маслакова — работник горадминистрации и «жена водителя мэра Писцова».
Березовский городской округ — город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 60 тысяч человек. С декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов, о Юлии Маслаковой известно, что она числится завотделом инвестиционного развития администрации Березовского — об этом говорится на сайте мэрии.