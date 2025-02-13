Рассмотрение иска мэра Березовского к депутатам начнется 27 февраля

В конце января действующий глава Березовского городского округа Евгений Писцов проиграл на выборах мэра: за него проголосовали шесть человек, тогда как за Юлию Маслакову, пытавшуюся снять свою кандидатуру до начала голосования, — 17 человек, ранее сообщали РИА Новости в орготделе думы муниципалитета. Местные СМИ окрестили выборы (как и предстоящий суд) сенсационным, заявлялось, что «обошла» его «технический кандидат» Маслакова — работник горадминистрации и «жена водителя мэра Писцова».