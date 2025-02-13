В мэрии Самары определили объем расходов чиновников на командировки

Другая статья расходов — это оплата жилья в командировках. При рабочих поездках в города федерального значения, такие как Москва и Санкт-Петербург, максимальная стоимость аренды жилья составит 19 тысяч рублей за сутки. При поездках в другие населенные пункты самая большая стоимость расходов на жилье — до 15 тысяч рублей в день. Те, кто занимают высшие должности в мэрии, в городах федерального значения могут получить компенсацию до 10 тысяч рублей, а на других территориях — до девяти тысяч рублей. Для других муниципальных служащих сумма компенсации будет несколько скромнее.