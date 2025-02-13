Ричмонд
+1°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Самары определили объем расходов чиновников на командировки

В Самаре подсчитали, сколько денег нужно чиновникам на рабочие поездки.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Самары подготовила проект документа, который определяем объем расходов на командировки чиновников. В нем прописано, какие суммы глава города и сотрудники администрации могут тратить на рабочие поездки.

Предполагается, что мэр города будет летать бизнес-классом, в поезде — выбирать вагон СВ, а на корабле — каюту классу «люкс». А сотрудники мэрии во время командировок должны пользоваться «экономом».

Другая статья расходов — это оплата жилья в командировках. При рабочих поездках в города федерального значения, такие как Москва и Санкт-Петербург, максимальная стоимость аренды жилья составит 19 тысяч рублей за сутки. При поездках в другие населенные пункты самая большая стоимость расходов на жилье — до 15 тысяч рублей в день. Те, кто занимают высшие должности в мэрии, в городах федерального значения могут получить компенсацию до 10 тысяч рублей, а на других территориях — до девяти тысяч рублей. Для других муниципальных служащих сумма компенсации будет несколько скромнее.

Также чиновникам могут возмещать иные расходы в командировках. Их сумма составит от 200 до 400 рублей, в зависимости от направления рабочей поездки.