Куйвашев поручил повысить качество электронных услуг на Урале

Он отметил, что по итогам прошлого года уровень «цифровой зрелости» в Свердловской области превысил 90%, что выше запланированных показателей. Также выполнены требования, влияющие на достигнутые цели на 2024 год. Однако в таких критически важных для граждан областях, как здравоохранение, образование и городское управление, были выявлены проблемы, касающиеся практического использования цифровых сервисов.