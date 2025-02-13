Куйвашев поручил повысить качество электронных услуг на Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил улучшить качество электронных услуг, особенно в областях здравоохранения и образования. Эта задача была озвучена на заседании правительства региона, состоявшемся 13 февраля, сообщает департамент информполитики региона.
Он отметил, что по итогам прошлого года уровень «цифровой зрелости» в Свердловской области превысил 90%, что выше запланированных показателей. Также выполнены требования, влияющие на достигнутые цели на 2024 год. Однако в таких критически важных для граждан областях, как здравоохранение, образование и городское управление, были выявлены проблемы, касающиеся практического использования цифровых сервисов.
«Эти проблемы требуют всестороннего внимания и доработанных решений», — сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор поручил членам правительства активизировать усилия по улучшению цифровых услуг, таких как онлайн-запись на приём к врачу, ведение электронного дневника и возможность онлайн-оплаты коммунальных услуг.
Заместитель губернатора Дмитрий Ионин сообщил, что в области здравоохранения уровень «цифровой зрелости» на конец 2024 года достигнет 99,3%, в образовании — 94,1%. В регионе продолжаются усилия не только по увеличению числа электронных услуг, но также и по повышению их качества.
«Цифровая зрелость» является одним из показателей национальной цели РФ по развитию в области «Цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». В Свердловской области организована работа, чтобы граждане могли, не выходя из дома, получать онлайн пособия, государственные и муниципальные услуги и оплачивать коммунальные платежи.