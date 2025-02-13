Какие зарплаты получают министры, депутаты и акимы в Казахстане

Среднемесячная заработная плата по итогам четвертого квартала 2024 года сильно выросла в Казахстане, составив 434 982 тенге. При этом такие суммы зарабатывают далеко не все наемные работники.
Средняя зарплата может различаться в зависимости от региона. Например, в Алматы этот показатель в тот же период превысил 500 тыс. тенге. Различия также существуют в разрезе профессий и должностей.
Ознакомиться с доходами казахстанцев, трудящихся на самых разных местах, можно в ежегодном отчете Бюро национальной статистики (БНС). В нем отражены результаты исследования заработных плат наемных работников, полностью отработавших апрель 2024 года, без учета сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.
В частности, здесь же представлены данные о среднемесячных зарплатах министров, депутатов и акимов.
Какие зарплаты получают министры
Согласно данным БНС, премьер-министр Республики Казахстан, его первый и остальные заместители в среднем зарабатывают 2 460 301 тенге.
Средняя зарплата руководителей министерств Казахстана и заместителей министров равна 1 520 180 тенге.
Какие зарплаты получают депутаты
Среди депутатов сената парламента РК этот показатель между тем составляет 1 132 500 тенге. А мажилиса — 1 257 040 тенге.
Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти в среднем зарабатывают 719 051 тенге.
Какие зарплаты получают акимы
У глав местных исполнительных органов разница в доходах еще больше. Так, например, акимы областей, столицы и городов республиканского значения, а также их заместители в среднем зарабатывают 1 689 856 тенге.
У акимов городов, являющихся административными центрами областей, средняя зарплата составляет 836 900 тенге.
Среди акимов остальных городов областного значения, районов областей и районов в городах этот показатель равен 1 099 549 тенге.
А в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах главы местных исполнительных органов в среднем зарабатывают 443 046 тенге.
Какие зарплаты получают другие госслужащие
Среди других должностей, относящихся к государственной службе, можно выделить председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан с зарплатой 1 066 600 тенге.
Председатель и члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в среднем зарабатывают 486 000 тенге, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК и их заместители — 1 108 638 тенге, а чрезвычайные и полномочные послы РК — 515 617 тенге.