Депутаты молдавского парламента соберутся на пленарное заседание

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Очередное пленарное заседание молдавского парламента пройдет в четверг, накануне повестку дня утвердило постоянное бюро законодательного форума.
Депутаты рассмотрят три проекта, связанных с ЕС. Они касаются представительских действий по защите коллективных интересов потребителей, применения политики оплаты труда лиц, занимающих ответственные должности в компании, а также механизма проверки инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности.
Парламент также ратифицирует Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития об оптимизации централизованной системы теплоснабжения столицы и Соглашение с Управлением ООН по обслуживанию проектов о строительстве нового пенитенциарного учреждения в Кишиневе.
В повестку дня пленарного заседания также включены проект изменений в Закон о государственно-частном партнерстве, Закон о временном лицензировании импорта зерновых и масличных культур, законодательная инициатива о курортных, климатических и бальнеоклиматических курортах и санаторно-курортном лечении.