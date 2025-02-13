Депутаты молдавского парламента соберутся на пленарное заседание

Парламент также ратифицирует Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития об оптимизации централизованной системы теплоснабжения столицы и Соглашение с Управлением ООН по обслуживанию проектов о строительстве нового пенитенциарного учреждения в Кишиневе.