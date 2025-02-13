Крым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект «Семья»

С 2025 года в России началась реализация нового нацпроекта «Семья», который состоит из пяти федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». По новому нацпроекту материнский капитал ежегодно смогут получить 1,7 млн семей, единое пособие — 9,6 млн человек, семейную ипотеку — 1,5 млн семей с детьми. Также продолжится адресное строительство детских садов. Впервые в национальном проекте предусмотрена федеральная поддержка региональных программ рождаемости, а работающие родители, которые воспитывают двух и более детей, смогут оформить семейную налоговую выплату.