Крым получит почти 3 млрд рублей на нацпроект «Семья»

«Новый национальный проект “Семья” направлен на поддержку материнства и детства, на создание условий для полноценного развития детей и заботу о пожилых людях. На его реализацию в Республике Крым в этом году предусмотрено более 2,7 млрд рублей», — написал он в своем Telegram-канале.
В рамках проекта запланирован капитальный ремонт двух зданий детских садов в Ялте и Феодосии, двух библиотек в Евпатории, дома культуры в Кировском районе и школы искусств в Симферополе.
Также планируется закупка медицинского оборудования и оснащение Перинатального центра Республиканской клинической больницы им. Семашко и женской консультации, которая будет создана на базе Красногвардейской центральной районной больницы.
Кроме того, будут оснащены оборудованием две муниципальные библиотеки по модельному стандарту в Феодосии и Ленинском районе.
Средства будут потрачены в том числе на выплаты в форме социального контракта для малоимущих семей или одиноко проживающих людей и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей.
В рамках предоставления медпомощи для лечения бесплодия в 2025 году запланировано провести 795 процедур ЭКО.
С 2025 года в России началась реализация нового нацпроекта «Семья», который состоит из пяти федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». По новому нацпроекту материнский капитал ежегодно смогут получить 1,7 млн семей, единое пособие — 9,6 млн человек, семейную ипотеку — 1,5 млн семей с детьми. Также продолжится адресное строительство детских садов. Впервые в национальном проекте предусмотрена федеральная поддержка региональных программ рождаемости, а работающие родители, которые воспитывают двух и более детей, смогут оформить семейную налоговую выплату.