Жена нижегородского губернатора Екатерина Никитина начала работать в АСИ

Она займется вопросами социальной сферы, включая инклюзивные практики, новые технологии и взаимодействие с некоммерческими организациями. При этом госпожа Никитина намерена продолжить курировать социальные проекты, инициированные в Нижегородской области. В АСИ добавили, что Екатерина Никитина с 2019 года занималась в регионе работой с детьми-сиротами, трудными подростками и людьми с ограниченными возможностями здоровья.
По словам Екатерины Никитиной, вовсе из Нижнего Новгорода она не уезжает, будет жить на два города и совмещать новое направление с работой в холдинге «Оргхим».
Второе назначение в АСИ — директор дивизиона «Городская экономика» Ольга Захарова назначена также на должность заместителя генерального директора.