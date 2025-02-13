Жена нижегородского губернатора Екатерина Никитина начала работать в АСИ

Она займется вопросами социальной сферы, включая инклюзивные практики, новые технологии и взаимодействие с некоммерческими организациями. При этом госпожа Никитина намерена продолжить курировать социальные проекты, инициированные в Нижегородской области. В АСИ добавили, что Екатерина Никитина с 2019 года занималась в регионе работой с детьми-сиротами, трудными подростками и людьми с ограниченными возможностями здоровья.