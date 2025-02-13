В НАТО отреагировали на разговор Путина и Трампа

Ранее журнал Politico сообщал, что телефонный разговор Трампа с Путиным «напугал» главу МИД ФРГ Анналену Бербок. В частности, ее напугал тот факт, что контакты глав двух государств могут исключить Европейский союз из процесса мирного урегулирования. При этом сам американский лидер подчеркнул, что угрозы исключения Владимира Зеленского из возможных переговоров нет.