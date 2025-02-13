Глеб Никитин сообщил о росте ВРП в 2024 году

Тем не менее, в нижегородском правительстве выражают уверенность в сохранении курса на развитие. Там отмечают, что ключевые направления экономики региона не только сохранят свои позиции, но и покажут рост, особенно в обрабатывающих производствах и высокотехнологичных отраслях.