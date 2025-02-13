Заявления Трампа после разговора с Путиным. Главное

Трамп подчеркнул, что не брал на себя обязательства поехать на Украину, но «подумал бы» о таком визите. Американский лидер напомнил, что в Киеве интересы США сейчас представляет министр финансов Скотт Бессент. Он прибыл на Украину, чтобы подписать документы, которые определят порядок возврата финансовых вложений в страну, в том числе связанные с использованием редкоземельных металлов.