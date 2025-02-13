Заявления Трампа после разговора с Путиным. Главное

Оценка переговоров
Президент США заявил, что беседа с Путиным была довольно долгой. Трамп оценил ее как «отличную».
«Я думаю, что президент Путин хочет мира, президент Зеленский хочет мира, и я хочу мира. Я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть», — приводят слова американского лидера «Ведомости». Трамп уточнил, что не может точно знать мысли российского президента, но уверен, что Путин желает завершить украинский конфликт.
Лидер США добавил, что предложил российскому президенту прекращение огня, на что российский лидер ответил, что не хочет, чтобы разрешение противостояния носило временный характер.
О личной встрече с Путиным
«Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, и в конечном итоге мы ожидаем встречи. Фактически мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда», — сказал Трамп. Президент США добавил, что администрация Белого дома постарается устроить встречу как можно быстрее.
Трамп добавил, что дата и место первой встречи еще не определены, но он считает подходящей для переговоров Саудовскую Аравию.
«Мы считаем, что Саудовская Аравия станет хорошим местом для первой встречи. Вероятно, сначала состоится первая встреча, а затем посмотрим, что можно сделать для второй», — уточнил американский лидер.
О поездке на Украину
Трамп подчеркнул, что не брал на себя обязательства поехать на Украину, но «подумал бы» о таком визите. Американский лидер напомнил, что в Киеве интересы США сейчас представляет министр финансов Скотт Бессент. Он прибыл на Украину, чтобы подписать документы, которые определят порядок возврата финансовых вложений в страну, в том числе связанные с использованием редкоземельных металлов.
«Он туда едет, чтобы подписать документ, который гарантирует, что мы в какой-то форме вернем эти деньги. Потому что мы вкладываем намного больше средств, чем Европа, а Европа находится в большей опасности, чем мы», — объяснил Трамп.
Он добавил, что поддерживает Украину, но хочет, чтобы она выполнила обязательства относительно вложений США.
Об урегулировании украинского конфликта
Трамп заявил, что его главное желание — положить конец противостоянию на Украине.
«Я здесь просто для того, чтобы добиться мира. Меня ничто не волнует так сильно… Я хочу, чтобы люди перестали умирать», — сказал он журналистам.
Американский лидер объяснил, что будет обсуждать это с Путиным. При этом он заметил, что диалог между США и Россией по поводу урегулирования конфликта может вестись без участия Владимира Зеленского.
Президент также выразил уверенность, что прекращение огня на Украине будет достигнуто достаточно скоро.
«Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придём к прекращению огня в недалёком будущем», — уточнил он и заключил, что Киеву придётся заключить мирное соглашение.
О будущем Украины
Президент США заявил, что на Украине придется провести выборы руководства.
«Когда-нибудь надо проводить выборы», — сказал Трамп в Белом доме.
Он оценил перспективы вступления Украины в НАТО. Глава США считает, что присоединение страны к Североатлантическому Альянсу будет «непрактичным» и маловероятным. Американский лидер уточнил, что согласен с предложением об отказе Киева от вступления в НАТО.
«Это правда. Я думаю, что еще задолго до президента Путина они (Россия. — Прим. ред.) говорили, что ни при каком условии не допустят этого», — цитируют Трампа «РИА Новости».
Американский президент также заявил, что Украина вряд ли сможет рассчитывать на возвращение к границам 2014 года.
«Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно», — сказал Трамп в беседе с журналистами.
При этом он допустил, что некоторые территории получится получить назад. «Думаю, часть из них действительно вернется», — сказал Трамп.
Телефонный разговор президентов двух держав состоялся 12 февраля. Главы США и России общались почти полтора часа. Одной из тем переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.