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Николай Дружинин официально вступил в должность мэра Братского района

В Вихоревке состоялась церемония вступления в должность Николая Дружинина, избранного мэра Братского района.

Источник: Соцсети

Напомним, он одержал победу на досрочных выборах 2 февраля 2025 года. В ходе церемонии Николай Дружинин принёс присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ, Устав Иркутской области и Устав муниципального образования «Братский район», а также защищать интересы граждан и добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев вручил новому мэру приветственный адрес от губернатора Игоря Кобзева. Он подчеркнул важность взаимодействия исполнительной и законодательной власти для развития Братского района и решения задач, поставленных жителями. На церемонии присутствовали депутаты Законодательного Собрания Иркутской области.