Николай Дружинин официально вступил в должность мэра Братского района

Напомним, он одержал победу на досрочных выборах 2 февраля 2025 года. В ходе церемонии Николай Дружинин принёс присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ, Устав Иркутской области и Устав муниципального образования «Братский район», а также защищать интересы граждан и добросовестно исполнять свои обязанности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.