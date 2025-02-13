Алексей Текслер потребовал от муниципалитетов заранее подготовиться к паводкам

Алексей Текслер отметил, что нынешней зимой, если сравнивать с предыдущей, снега выпало не так много. Однако есть территории, где количество осадкой все же выше норматива. По словам главы региона, объемы снега и теплая погода влекут риски раннего прохождения паводковых вод. Территории региона должны быть готовы к нему, при этом важно учитывать прошлогодний опыт.