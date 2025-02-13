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Алексей Текслер потребовал от муниципалитетов заранее подготовиться к паводкам

Теплая зима несет за собой риски раннего половодья, поэтому подготовку к этом периоду территориям региона поручили проводить уже сейчас.

Источник: РИА "Новости"

Такое задание муниципалитеты получили от губернатора Челябинской области во время совещания в областном правительстве.

Алексей Текслер отметил, что нынешней зимой, если сравнивать с предыдущей, снега выпало не так много. Однако есть территории, где количество осадкой все же выше норматива. По словам главы региона, объемы снега и теплая погода влекут риски раннего прохождения паводковых вод. Территории региона должны быть готовы к нему, при этом важно учитывать прошлогодний опыт.

«Поручаю подготовить все необходимые документы с подробным перечнем мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на территории региона, в том числе превентивных мероприятий по искусственному ослаблению льда», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также властям необходимо взять под особое внимание дороги, мосты и путепроводы — важно сохранить жителям транспортную доступность в этот период.

В повестке совещания оказался и вопрос состояния гидротехнических сооружений. Губернатор напомнил, что в предыдущие годы были отремонтированы объекты на реке Уй, а также на Айском и Нижнеуфалейском водохранилищах. В этом году обновления ждут сооружения Брединского водохранилища.

«Также готовим проекты капитального ремонта сооружений Поликарповского и Городского прудов в Миассе (тоже, помню, прошлый год проблемный в этой части был), Катав-Ивановского и Зюраткульского водохранилищ. Коллеги, но это не исчерпывающий перечень того, что надо сделать для обеспечения безопасности во время паводков», — рассказал глава региона.

Он также добавил, что в прошлом году частично восстановили дамбу на Киалимском водохранилище. Однако этому объекту, по словам Алексея Текслера, нужен полноценной проект восстановления.