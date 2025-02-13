«Такие просьбы поступали и поступают». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт прокомментировала освобождение осужденного в Беларуси гражданина США

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью ТАСС прокомментировала освобождение осужденного в Беларуси гражданина США.
Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сказала про освобождение гражданина США, отбывавшего наказание в Беларуси. Эйсмонт акцентировала внимание на том, что данная просьба — не единственная со стороны новой администрации США.
— Такие просьбы поступали и поступают. Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность, — подчеркнула пресс-секретарь президента Беларуси.
Она акцентировала внимание на том, что вся информация, касающаяся деталей, имеется в Госдепе США, а также в Белом доме.
Ранее Генпрокуратура сказала, что изображение «Мертвая голова» признано экстремистским в Беларуси.
Тем временем ученый сказал, что неизвестные катались на квадроциклах и повредили уникальное городище под Минском: «Местность холмистая, может, поэтому и выбрали место покататься».
Кроме того, Минтруда Беларуси сказало, как учитывается декретный отпуск для пенсии.