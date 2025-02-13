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Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для работы на уровне спецслужб

Директор Службы внешней разведки назвал диалог президентов России и США содержательным.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели накануне содержательный и глубокий разговор, который создал необходимые условия для продолжения работы, в том числе и на уровне руководителей спецслужб. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Состоявшийся вчера очень содержательный и глубокий разговор между президентами двух стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб. Собственно, такое поручение дано», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Трамп Дональд