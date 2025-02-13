Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для работы на уровне спецслужб

«Состоявшийся вчера очень содержательный и глубокий разговор между президентами двух стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена, в том числе и на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых и специальных служб. Собственно, такое поручение дано», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.