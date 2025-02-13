Ричмонд
+1°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русакович: не исключено подключение Беларуси к переговорам РФ и США

Белорусский политолог считает, что страны ЕС перестали играть главную роль в урегулировании украинского конфликта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Украинский конфликт является одним из ключевых для всей Евразии, заявил Sputnik доктор исторических наук, политолог Андрей Русакович.

Эксперт обратил внимание, что в противостоянии на Ближнем Востоке уже достигнуто промежуточное соглашение, которое имеет свои перспективы. Украинский конфликт, в свою очередь, имеет более сложную природу.

«В него в той или иной степени вовлечены все крупные игроки мира, поэтому разговор двух президентов (РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа — Sputnik) имеет ключевое значение для начала процесса мирного урегулирования», — считает политолог.

Говоря о будущей личной встрече двух Трампа и Путина, Русакович констатировал, что называются разные площадки — это может быть, например, Саудовская Аравия.

«Не исключено подключение Беларуси к этим процессам с учетом той роли, которую республика сыграла в свое время», — полагает эксперт.

Он напомнил о минских соглашениях, первые из которых были подписаны в два этапа в сентябре 2014 года. Также десять лет назад в Минске состоялся знаменитый саммит в «нормандском формате», когда было заключено Второе минское соглашение.

Более того, фактически с 2014 по 2022 годы Минск был центром коммуникации между руководствами ДНР, ЛНР и центральным правительством Украины.

С другой стороны, урегулирование нынешнего конфликта — достаточно сложная задача. Русакович подчеркнул, что, конечно, Трамп не сможет решить эту проблему за один день, как он заявлял в ходе избирательной кампании перед выборами.

В то же время начались контакты на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном. Русакович считает, что этот первый опыт успешен: стороны заявили о том, что будут работать дальше для достижения мирного урегулирования.

«Думаю, что лидеры очень четко представляют все проблемы, которые стоят в дальнейшем. Намечено образовать специальные группы по переговорным трекам», — добавил эксперт.

Европа остается в стороне

Что касается роли ЕС, то, по мнению Русаковича, страны этого союза неожиданно оказались где-то в стороне. Речь, прежде всего, о Германии, Франции, в какой-то степени Великобритании, не входящей в Евросоюз, а также о Польше и прибалтийских государствах.

Однако идут активные консультации США со своими союзниками, в том числе в рамках НАТО. Обсуждается не только Украина, но и другие вопросы. Например, это повышение тарифов со стороны Америки на европейскую продукцию.

«То есть завязываются весьма сложные такие новые направления, о которые еще пару месяцев назад не могли прогнозировать. Ситуация динамична, и в общем-то сейчас основные мировые игроки в определенной степени вынуждены работать в условиях такой… сверхновой геополитической реальности», — резюмировал политолог.

Телефонный разговор.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп поговорили по телефону. Как пояснили в пресс-службе Кремля, одной из тем было урегулирование конфликта на Украине.

«Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров», — сказано в сообщении Кремля.

Также Путин пригласил Трампа посетить Москву.

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга», — заявил в свою очередь президент США.