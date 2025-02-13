Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала о конфиденциальных просьбах администрации Трампа к Беларуси, пишет ТАСС.
Наталья Эйсмонт, комментируя освобождение гражданина США, который был осужден в Беларуси, заметила, что это не единственная просьба со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа. По ее словам, просьбы, касающиеся освобождения, поступали и поступают.
— Мы предпочитаем в этих вопросах конфиденциальность. Вся информация о деталях — в Госдепе США и в Белом доме, — заявила пресс-секретарь президента Беларуси.
Ранее Белый дом сообщил, что Беларусь освободила отбывавшего наказание гражданина США.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко признал эффект от активности Трампа: «Надо отдать должное».
Кроме того, Минтруда Беларуси сказало, как учитывается декретный отпуск для пенсии.