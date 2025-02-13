Эйсмонт рассказала о конфиденциальных просьбах администрации Трампа к Беларуси

Наталья Эйсмонт, комментируя освобождение гражданина США, который был осужден в Беларуси, заметила, что это не единственная просьба со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа. По ее словам, просьбы, касающиеся освобождения, поступали и поступают.