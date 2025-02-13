Жители Перми научились плести «браслеты выживания» для бойцов СВО

В общественном центре «Январский» Кировского района Перми провели мастер-класс по плетению «браслетов выживания» для бойцов СВО. Занятия организовали опытные активисты совместно с ТОС «Октябрьский» и ТОС «Новый Январский».
Жители Перми ежедневно трудятся над оказанием посильной помощи и поддержке земляков, исполняющих воинский долг на передовой СВО. Они плетут сети, шьют постельное белье, готовят сублимированную еду, фасуют чаи, изготавливают сухие души, вяжут носки и пишут письма. В их число войдут и «браслеты выживания», изготовленные руками жителей Кировского района.
«Браслеты очень нужны нашим бойцам в зоне СВО. Они расплетаются за считанные секунды, и в руках военнослужащего оказывается крепкая пятиметровая веревка. Ее можно использовать в тактических, медицинских и хозяйственных целях», — делится активист Диляра Попова.
В ТОС «Судозаводский» продолжается активный сбор гуманитарной помощи. Общественники не только сами собирают вещи для бойцов, но и обучают волонтеров, проводят для них специальные уроки. Благодаря активистам Кировского района ученики Чайковской школы узнали о производстве для фронта и приготовили ароматный чай с уральскими травами «Победа».
В Перми реализуют различные социальные меры поддержки для участников СВО и их семей, от сбора гуманитарных грузов с участием общественных организаций до различных форм социальной поддержки.
Узнать о мерах поддержки можно по тел. 217−33−70, получить консультации по вопросам службы по контракту и выплатам — 217−33−80. Пермякам ответят на вопросы о выплатах для участников СВО, которые за первый год службы составят более 4,5 млн руб.