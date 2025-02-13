Жители Перми научились плести «браслеты выживания» для бойцов СВО

Узнать о мерах поддержки можно по тел. 217−33−70, получить консультации по вопросам службы по контракту и выплатам — 217−33−80. Пермякам ответят на вопросы о выплатах для участников СВО, которые за первый год службы составят более 4,5 млн руб.