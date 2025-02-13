Ричмонд
+1°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ввести пересдачу на права за нарушения ПДД предложили в Казахстане

Депутат Сената Марат Кожаев в своем обращении к премьер-министру Олжасу Бектенову предложил ужесточить наказание для нарушителей ПДД, в том числе ввести обязательную пересдачу на права, передает Tengri Auto.

Источник: Tengrinews

По словам Кожаева, Казахстану необходимо перенять международный опыт наказания нарушителей ПДД. Он привел в пример Сингапур, где система штрафных баллов сочетается с обязательными повторными курсами ПДД для нарушителей, а также конфискацией автомобилей за особо грубые нарушения.

«Отсутствует обязательное направление злостных нарушителей на пересдачу экзамена по ПДД, несмотря на систематическое игнорирование правил дорожного движения. Во многих случаях дорожно-транспортные происшествия связаны с личной небрежностью водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения или вовсе их умышленно игнорируют», — отметил депутат Сената.

Кожаев предложил три инициативы по наказанию водителей, которые не соблюдают ПДД:

  • предусмотреть обязательное направление на пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей, имеющих, к примеру, 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами;
  • ужесточить ответственность за повторные нарушения ПДД, зафиксированные камерами, вплоть до временного лишения водительских прав;
  • разработать механизм дифференцированного наказания для нарушителей, учитывающий количество нарушений за определенный период, и убрать 50-процентную скидку для уплаты штрафов для систематических нарушителей.

штрафы