Ввести пересдачу на права за нарушения ПДД предложили в Казахстане

По словам Кожаева, Казахстану необходимо перенять международный опыт наказания нарушителей ПДД. Он привел в пример Сингапур, где система штрафных баллов сочетается с обязательными повторными курсами ПДД для нарушителей, а также конфискацией автомобилей за особо грубые нарушения.
«Отсутствует обязательное направление злостных нарушителей на пересдачу экзамена по ПДД, несмотря на систематическое игнорирование правил дорожного движения. Во многих случаях дорожно-транспортные происшествия связаны с личной небрежностью водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения или вовсе их умышленно игнорируют», — отметил депутат Сената.
Кожаев предложил три инициативы по наказанию водителей, которые не соблюдают ПДД:
- предусмотреть обязательное направление на пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей, имеющих, к примеру, 10 и более нарушений, зафиксированных техническими средствами;
- ужесточить ответственность за повторные нарушения ПДД, зафиксированные камерами, вплоть до временного лишения водительских прав;
- разработать механизм дифференцированного наказания для нарушителей, учитывающий количество нарушений за определенный период, и убрать 50-процентную скидку для уплаты штрафов для систематических нарушителей.