Президент Путин наградил 99-летнего ветерана из Екатеринбурга

По словам главы Екатеринбурга, гордость нации — это ветераны и труженики тыла, которые отстояли свободы Родины. Алексей Орлов заявил, что мы все в неоплатном долгу перед ратным подвигом. Мэр от всего сердца пожелал ветерану крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа.