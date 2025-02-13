Президент Путин наградил 99-летнего ветерана из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин наградил 99-летнего ветерана Фани Гуревич из Екатеринбурга. Медаль в честь 80-летния Великой Победы вручил лично глава города Алексей Орлов.
— Рабочий день начался с очень приятного события — утром вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы ветерану Фани Ильиничне Гуревич. В период войны, будучи подростком, она работала в военно-санитарном поезде. Застала самые тяжелые бои под Москвой, Сталинградом и Воронежем, — рассказал мэр Орлов.
По словам главы Екатеринбурга, гордость нации — это ветераны и труженики тыла, которые отстояли свободы Родины. Алексей Орлов заявил, что мы все в неоплатном долгу перед ратным подвигом. Мэр от всего сердца пожелал ветерану крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа.