WSJ: США отклонили предложение Китая о проведении саммита Трампа и Путина

Кроме того, как сообщает WSJ, китайские власти предложили провести встречу лидеров двух держав без приглашения украинской стороны, что противоречит договоренностям между западными странами и Киевом. Ранее Украину заверили, что ее будущее будет обсуждаться только в присутствии представителей страны.