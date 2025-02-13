WSJ: США отклонили предложение Китая о проведении саммита Трампа и Путина

Об отклонении инициативы Китая Белым домом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в КНР и США.
По данным издания, администрация Белого дома через посредников получила предложение от китайских властей о проведении переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Китай продемонстрировал таким образом свое желание содействовать миротворческим усилиям.
Но в США предложение отвергли из-за беспокойства, что отношения между Китаем и Россией благодаря посредничеству КНР станут еще крепче, рассказали «Ведомости».
Кроме того, как сообщает WSJ, китайские власти предложили провести встречу лидеров двух держав без приглашения украинской стороны, что противоречит договоренностям между западными странами и Киевом. Ранее Украину заверили, что ее будущее будет обсуждаться только в присутствии представителей страны.
12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Одной из тем разговора стала организация очной встречи для урегулирования украинского конфликта. Дата и место переговоров не назначались. После телефонной беседы президент США сделал ряд заявлений и высказал мнение, что считает подходящей площадкой для переговоров с российским лидером Саудовскую Аравию.