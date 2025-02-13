Economist: Зеленский после беседы Путина и Трампа ждет, что США бросят Украину

Журнал The Economist сообщил, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев пал духом, а Владимир Зеленский и его европейские сторонники с ужасом ждут, что Вашингтон их бросит. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что процесс урегулирования, вероятно, пройдет без участия Украины. Генсек НАТО Марк Рютте при этом назвал беседу Путина и Трампа удачной и заявил, что она «создает впечатление» начала переговоров. Что еще говорят о контактах президентов РФ и США — в материале «Газеты.Ru».