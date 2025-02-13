Власти Молдовы намерены упразднить две прокуратуры и создать вместо них одну

Инициатива, однако, обсуждается на фоне скандала, который недавно возник вокруг главы Антикоррупционной прокуратуры Вериники Драгалин. Она обвинила власти Молдовы в давлении. Ранее министр юстиции Вероника Михайлов-Морару заявила о планах властей объединить Антикоррупционную прокуратуру с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам с целью усилить борьбу с политической коррупцией. Однако Драгалин заявила, что президент Молдавии Майя Санду таким образом хочет уволить ее. Среди тех, кто добивается ее ухода вопреки закону, она также назвала спикера Игоря Гросу и премьера Дорина Речана.