Власти Молдовы намерены упразднить две прокуратуры и создать вместо них одну

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Власти Молдовы намерены создать Прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и упразднить при этом две уже существующие прокуратуры — по борьбе с коррупцией, а также по борьбе с организованной преступностью и по особым делам.
Законопроект зарегистрирован группой депутатов фракции правящей Партии действия и солидарности (PAS) и должен быть вынесен на публичные консультации.
Как заявил депутат от PAS Игорь Кирияк, документ направлен на укрепление структуры и архитектуры государственных институтов, призванных более эффективно бороться с политической коррупцией, коррупцией в крупных размерах, включая организованную преступность.
Среди причин, обусловивших такое решение, уже предсказуемо фигурирует и «российская угроза».
Мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации на выборах 2024 года, когда преступные группировки при вмешательстве иностранных государств, я имею в виду Российскую Федерацию, посредством злонамеренного влияния попытались создать опасную ситуацию для государства.
Как разъяснил депутат, в течение определенного периода Генеральный прокурор назначит лицо, которое будет исполнять обязанности главы новой прокуратуры, с одобрения Высшего совета прокуроров (ВСП). Впоследствии ВСП организует конкурс для отбора как главного прокурора, так и прокуроров в рамках вновь созданного учреждения. Законопроект будет вынесен на публичные консультации на парламентской площадке. По итогам публичных консультаций все предложения и рекомендации будут проанализированы, после чего законопроект будет вынесен на голосование в парламенте.
Инициатива, однако, обсуждается на фоне скандала, который недавно возник вокруг главы Антикоррупционной прокуратуры Вериники Драгалин. Она обвинила власти Молдовы в давлении. Ранее министр юстиции Вероника Михайлов-Морару заявила о планах властей объединить Антикоррупционную прокуратуру с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам с целью усилить борьбу с политической коррупцией. Однако Драгалин заявила, что президент Молдавии Майя Санду таким образом хочет уволить ее. Среди тех, кто добивается ее ухода вопреки закону, она также назвала спикера Игоря Гросу и премьера Дорина Речана.