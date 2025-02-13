В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

«Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках двусторонней встречи Путина и Трампа.