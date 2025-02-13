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В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, лидерам есть, о чем поговорить.

Источник: РИА "Новости"

«Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках двусторонней встречи Путина и Трампа.

Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.