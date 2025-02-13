В Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко

12 февраля бывший президент сообщил, что власти страны вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Как писало издание Forbes со ссылкой на источники, Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил экс-президента в государственной измене и ввел против него санкции. Другие подробности пока не поступали.