Мэр Воронежа рассказал о развитии проекта по раздельному сбору отходов

Так, по словам градоначальника, в текущем году в Воронеже собираются заменить мусорные контейнеры, обустроить соответствующие площадки и установить видеокамеры в местах сбора отходов. На эти цели уже выделено 136 млн рублей. Решение по финансированию было принято в областном правительстве.
Часть работ уже стартовала. Например, в течение месяца в Центральном районе Воронежа реализовывается проект по раздельному сбору в 102 точках. Программу по поручению губернатора координируют районная управа, министерство ЖКХ и региональный оператор по сбору отходов. К слову, камеры рядом с контейнерными площадками успели тоже зарекомендовать себя — такой комплекс действует на улице Обороны Революции. На основе данных видеонаблюдения было составлено 8 протоколов об административных нарушениях.
«Владельцы транспортных средств получили штрафы за сброс мусора в неположенных местах, а, говоря простыми словами, мусор сюда выбрасывать перестали. Работу по установке камер продолжим, выбрали еще проблемных 22 места в разных частях города», — отметил Сергей Петрин.
Также глава Воронежа обговорил с экологами-активистами проведение акции по сбору батареек. Мероприятие запланировано на весну, в ближайшее время начнут подыскивать подходящее место.
«У меня у самого дома батарейки собираются в отдельную емкость. Потому приму участие в акции и лично. Не меньше волнует и проблема утилизации шин и пластика. Поручил управлению ЖКХ обсудить реальные механизмы и пути реализации проекта», — добавил мэр..