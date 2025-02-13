Мэр Воронежа рассказал о развитии проекта по раздельному сбору отходов

Часть работ уже стартовала. Например, в течение месяца в Центральном районе Воронежа реализовывается проект по раздельному сбору в 102 точках. Программу по поручению губернатора координируют районная управа, министерство ЖКХ и региональный оператор по сбору отходов. К слову, камеры рядом с контейнерными площадками успели тоже зарекомендовать себя — такой комплекс действует на улице Обороны Революции. На основе данных видеонаблюдения было составлено 8 протоколов об административных нарушениях.