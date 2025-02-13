Песков: Россия начала формировать группу для переговоров с США по Украине

По словам Дмитрия Пескова, о составе российской переговорной группы сообщат после решений Владимира Путина. Пресс-секретарь президента согласился, что существует потребность в «достаточно оперативном проведении» встречи лидеров США и России. «Главам государств есть о чем поговорить, много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что подготовительная работа будет только начинаться в эти дни», — отметил он.