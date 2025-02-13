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Что пишут зарубежные СМИ о разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, провели продолжительный телефонный разговор. Предлагаем узнать, как на это отреагировали зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg

Трамп в телефонном разговоре с Путиным согласился начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, перечеркнув трехлетнюю политику США и застав врасплох европейских союзников. Телефонный звонок положил начало бурной деятельности, подчеркивающей намерение Трампа отказаться от подхода бывшего президента Джо Байдена, который явно избегал прямых контактов между США и Россией.

Европейские дипломаты назвали это предательством, обеспокоенные тем, что США уступают ключевым требованиям Путина, не получая ничего взамен.

BBC

Трамп произвел фурор во внешней политике своими звонками Путину и Зеленскому.

Шеф Пентагона Питер Хегсет заявил, что попытки США договориться о мире между Украиной и Россией «определенно не являются предательством» по отношению к украинским солдатам.

CNN

Отношения США с Европой уже никогда не будут прежними после разговора Трампа с Путиным.

Два геополитических удара грома, которые произошли в среду, изменят трансатлантические отношения. Этот поворотный момент подчеркивает идеологию Трампа «Америка превыше всего» и его свободу от советников из истеблишмента, погруженных в мифологию внешней политики Запада.

The Washington Post

​​​​​​​Трамп в среду поговорил с Путиным, нарушив многолетнее молчание между Овальным кабинетом и Кремлем.

Телефонный разговор с Путиным дал толчок к прекращению конфликта на Украине. После этого разговора Трамп сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Россию, и, похоже, исключил вступление Украины в НАТО, возложив основную часть бремени по ее защите на Европу.

The New York Times

Трамп ясно дал понять советникам, что прекращение конфликта на Украине при поддержке США является приоритетом для его администрации.

Для Путина этот звонок стал важной вехой, означающей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции.

Financial Times

Трамп привел Европу в замешательство из-за мирных переговоров с Россией по Украине.

Союзники по ЕС опасаются, что им придется платить за послевоенную безопасность, несмотря на то, что их отстранили от переговоров.

Guardian

Хегсет в свете общения Трампа и Путина заявил, что Украине придется отказаться от своих давних целей по вступлению в НАТО и уступить территорию, что встревожило Киев и европейских союзников.

ERR

Разговор Трампа и Путина напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года. План Трампа и Хегсета начать переговоры с Россией и выдвинуть предварительные условия вреден не только для Украины, но и для всей Европы.

Reuters

События вчерашнего дня свидетельствуют о резком изменении подхода Вашингтона к конфликту.

The Hindu

Разговор Трампа и Путина вызвал опасения, что Украина останется за бортом переговоров о своей собственной судьбе.

Global Times

В Китае заявили, что и Россия, и США являются влиятельными крупными державами и что в Китае рады видеть, как они укрепляют связь и диалог по ряду международных вопросов. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.

Al Bawaba

При неожиданном повороте событий Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии для обсуждения вопроса о прекращении конфликта на Украине. Дипломатические маневры следуют за обменом заключенными между США и Россией.

Это сигнализирует о потенциальной оттепели в отношениях.
Трамп Дональд
Путин Владимир
переговоры