Что пишут зарубежные СМИ о разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор с Путиным дал толчок к прекращению конфликта на Украине. После этого разговора Трамп сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Россию, и, похоже, исключил вступление Украины в НАТО, возложив основную часть бремени по ее защите на Европу.