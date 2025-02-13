Bloomberg
Трамп в телефонном разговоре с Путиным согласился начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, перечеркнув трехлетнюю политику США и застав врасплох европейских союзников. Телефонный звонок положил начало бурной деятельности, подчеркивающей намерение Трампа отказаться от подхода бывшего президента Джо Байдена, который явно избегал прямых контактов между США и Россией.
BBC
Шеф Пентагона Питер Хегсет заявил, что попытки США договориться о мире между Украиной и Россией «определенно не являются предательством» по отношению к украинским солдатам.
CNN
Два геополитических удара грома, которые произошли в среду, изменят трансатлантические отношения. Этот поворотный момент подчеркивает идеологию Трампа «Америка превыше всего» и его свободу от советников из истеблишмента, погруженных в мифологию внешней политики Запада.
The Washington Post
Телефонный разговор с Путиным дал толчок к прекращению конфликта на Украине. После этого разговора Трамп сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Россию, и, похоже, исключил вступление Украины в НАТО, возложив основную часть бремени по ее защите на Европу.
The New York Times
Трамп ясно дал понять советникам, что прекращение конфликта на Украине при поддержке США является приоритетом для его администрации.
Financial Times
Трамп привел Европу в замешательство из-за мирных переговоров с Россией по Украине.
Guardian
Хегсет в свете общения Трампа и Путина заявил, что Украине придется отказаться от своих давних целей по вступлению в НАТО и уступить территорию, что встревожило Киев и европейских союзников.
ERR
Разговор Трампа и Путина напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года. План Трампа и Хегсета начать переговоры с Россией и выдвинуть предварительные условия вреден не только для Украины, но и для всей Европы.
Reuters
События вчерашнего дня свидетельствуют о резком изменении подхода Вашингтона к конфликту.
The Hindu
Global Times
В Китае заявили, что и Россия, и США являются влиятельными крупными державами и что в Китае рады видеть, как они укрепляют связь и диалог по ряду международных вопросов. Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.
Al Bawaba
При неожиданном повороте событий Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии для обсуждения вопроса о прекращении конфликта на Украине. Дипломатические маневры следуют за обменом заключенными между США и Россией.