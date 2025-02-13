Разговор Путина и Трампа и обмен с США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом.
Остальные встречи главы государства «будут носить закрытый характер».
Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена, в этом месяце оно не состоится.
О разговоре Путина и Трампа
Кремль не дал определенного ответа на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым с инаугурации президента США и по чьей инициативе он состоялся: «Это я без комментария оставлю».
Лидеры договорились продолжить контакты: «Они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу».
В Кремле считают разговор Путина и Трампа «очень важным» на фоне отсутствия контактов с США на высшем уровне в последние годы: «Безусловно, отсутствие контактов вовсе не способствовало поиску каких-либо вариантов урегулирования».
Тема признания Крыма и Севастополя, а также четыре новых регионов в телефонном разговоре Путина и Трампа не поднималась: «И я бы еще не забегал вперед, здесь надо набраться терпения.».
Лидеры обсуждали «энергетический сектор».
Тема отмены санкций в разговоре не поднималась, но Россия считает их незаконными.
Место и сроки встречи можно будет называть после проработки: «Работа, конечно, быстро будет начата. Нужно будет дождаться определенных наработок перед тем, как можно будет говорить, какое место, о каких сроках идет речь».
Пока нет конкретного понимания, когда могут пройти взаимные визиты Путина и Трампа.
Взаимные приглашения лидеров и план двусторонней встречи — «это разные процессы».
Никакой последовательности для организации встречи Путина и Трампа пока нет: «Еще раз повторяю, здесь нужно набраться терпения».
Об украинском урегулировании
Кремль призвал «не забегать вперед» в определении конкретных параметров украинского урегулирования и дожидаться «первых результатов работы» России и США.
Россия уже начала формировать переговорную группу с США, решение Путина по составу объявят позже.
Конкретных договоренностей о визите в Россию переговорщиков из США «пока нет».
Кремлю импонирует позиция новой администрации США, которая намерена делать все, чтобы завершить конфликт на Украине, предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о «том, что нужно сделать все, чтобы война продолжалась».
Кремль пока не готов говорить, какие страны могли бы участвовать в переговорах по Украине и будет ли среди них Китай: «Пока о конфигурации сторон говорить ничего невозможно».
Опыт минских соглашений 2015 года «красноречив», Россия всегда будет его учитывать в новых переговорах.
Об обмене с США
Кремль не стал раскрывать имя россиянина, который «на днях» вернется на родину в обмен на освобожденного американца Марка Фогела.
О безопасности в Европе
Вопросы безопасности в Европе, в том числе касающиеся России, «должны обсуждаться комплексно», Кремль рассчитывает, что «так и будет».
О разговоре Путина с новым лидером Сирии
Кремль не стал раскрывать, обсуждал ли Путин с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа судьбу российских военных баз в республике.