Стало известно, кто стал новым мэром Бердска

Новым главой города Бердска Новосибирской области избран исполнительный директор ООО «СЗ “СтройРегионСервис” Семен Лапицкий. Информация об этом появилась сегодня, 13 февраля, на сайте правительства НСО.
Известно, что в финале отбора на пост мэра Бердска участвовали 3 кандидата. Все 19 депутатов, присутствовавших на сессии, единогласно избрали Семёна Лапицкого новым градоначальником.
При этом всего заявки на участие в конкурсе подали 9 человек, из которых 8 были зарегистрированы. Один претендент не прошёл регистрацию.
Напомним, что Семён Лапицкий сменил на посту главы Бердска предыдущего мэра Романа Бурдина. В декабре 2024 года бывший мэр Бердска Роман Бурдин стал министром региональной политики Новосибирской области. Он занимал должность мэра Бердска менее двух лет.