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Стало известно, кто стал новым мэром Бердска

Он будет занимать эту должность в течение пяти лет.

Источник: пресс-служба правительства НСО

Новым главой города Бердска Новосибирской области избран исполнительный директор ООО «СЗ “СтройРегионСервис” Семен Лапицкий. Информация об этом появилась сегодня, 13 февраля, на сайте правительства НСО.

Известно, что в финале отбора на пост мэра Бердска участвовали 3 кандидата. Все 19 депутатов, присутствовавших на сессии, единогласно избрали Семёна Лапицкого новым градоначальником.

При этом всего заявки на участие в конкурсе подали 9 человек, из которых 8 были зарегистрированы. Один претендент не прошёл регистрацию.

Напомним, что Семён Лапицкий сменил на посту главы Бердска предыдущего мэра Романа Бурдина. В декабре 2024 года бывший мэр Бердска Роман Бурдин стал министром региональной политики Новосибирской области. Он занимал должность мэра Бердска менее двух лет.