В МВД Казахстана создано спецпоразделение по борьбе с домашним насилием

«Как результат, по итогам 2024 года по стране зарегистрировано порядка 7 тыс. уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью. Ранее за такие правонарушения лица несли административную ответственность. Тем самым мы добились снижения более тяжких преступлений в сфере быта на 2,2%, в т. ч. убийств — на 6,5%, причинения тяжкого вреда здоровью — на 25,5%, причинение средней тяжести вреда здоровью снизилось на 12%», — сообщил Ренат Зулхаиров.