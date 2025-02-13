В МВД Казахстана создано спецпоразделение по борьбе с домашним насилием

Как отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на пресс-конференции, внедрен инструмент оценки риска определения степени вероятности повторного насилия. Усилена система принудительной психологической помощи и реабилитации правонарушителей. Введены новые механизмы контроля за лицами, нарушившими защитные предписания, сообщает ИА El.kz со ссылкой на СЦК.
«Будет создана цифровая платформа, позволяющая анализировать и прогнозировать тенденции семейного насилия, вести мониторинг эффективности работы подразделений, своевременно принимать меры профилактики, оперативно корректировать стратегию борьбы с семейно-бытовым насилием», — сказал спикер.
Кроме того, обеспечено индивидуальное сопровождение женщин, подвергшихся насилию, на всех этапах их защиты. Внедрены такие новые формы защиты, как временное выселение агрессора. Укреплено взаимодействие с кризисными центрами и НПО.
Как отметил Ренат Зулхаиров, во всех подразделениях полиции создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием.
В Центральном аппарате МВД в структуре Комитета административной полиции также создано специальное Управление по борьбе с семейно-бытовым насилием. Главной особенностью нового подразделения является его направленность на устранение накопившихся системных проблем в сфере противодействия семейно-бытовому насилию.
Основные направления работы — раннее выявление, мониторинг и быстрое реагирование; защита жертв и свидетелей; оценка риска повторного насилия и ресоциализация агрессоров; пропаганда нулевой терпимости к насилию.
«Разработаны усиленные меры защиты пострадавших, включая защитные предписание, временные убежища и сопровождение полицией. Оказывается психологическая и юридическая поддержка жертвам и свидетелям, чтобы они не боялись давать показания», — добавил Ренат Зулхаиров.
Для снижения случаев семейно-бытового насилия в стране предпринимается ряд мер. В частности, принят закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где ужесточена ответственность за насилие в их отношении.
«Как результат, по итогам 2024 года по стране зарегистрировано порядка 7 тыс. уголовных дел за совершение побоев и причинение легкого вреда здоровью. Ранее за такие правонарушения лица несли административную ответственность. Тем самым мы добились снижения более тяжких преступлений в сфере быта на 2,2%,