Орбан высказался о праве ЕС на место за столом переговоров по Украине

Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас от лица ЕС и Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании о необходимости продолжения поддержки Киева и о том, что Европа и Украина должны участвовать в любых переговорах.
«Это заявление — печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить места за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией», — написал Орбан.
Он также назвал морально и политически неприемлемой позицию Брюсселя, который настаивает на продолжении конфликта.
Накануне вечером президенты России и США провели телефонные переговоры, продолжавшиеся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.