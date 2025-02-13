«Не сегодня»: спикер ответил оппозиции на требование заслушать премьера в парламенте

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Премьер-министр, глава антикризисной ячейки, сформированной после введения 16 декабря 2024 года в Молдове режима ЧС в энергетике Дорин Речан придет в парламент с отчетом о проделанной во время ЧП работе, но не сегодня, заявил на пленарном заседании спикер Игорь Гросу.
Так он ответил на требование оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) заслушать премьер-министра с отчетом о деятельности в период чрезвычайного положения.
Напомним, 16 декабря парламент одобрил введение чрезвычайного положения в Республике Молдова, начиная с 16 декабря, сроком на 60 дней, и этот срок приближается к концу, однако о предполагаемом продлении ЧП речи не было.
Парламентская оппозиция также потребовала создать комиссию по расследованию деятельности Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в частности, по вопросу возможного превышения ею своих полномочий. Депутат БКС Богдан Цырдя на пленарном заседании парламента ходатайствовал о включении в повестку дня проекта решения о создании контрольной комиссии.
Среди предполагаемых нарушений народный избранник назвал ликвидацию 12 средств массовой информации, исключение конкурентов на выборах из избирательного процесса в ходе местных выборов, выделение 1,4 миллиарда леев из госбюджета госпредприятию Energocom, приостановление деятельности судов на два месяца, закупку мазута компанией Moldelectrica. Парламентское большинство ПАS эту инициативу отклонило.
Что касается заслушивания в законодательном форуме главы правительства Дорина Речана, депутаты согласовали рассмотрение данного обращения на следующем пленарном заседании.