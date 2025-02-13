«Не сегодня»: спикер ответил оппозиции на требование заслушать премьера в парламенте

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Премьер-министр, глава антикризисной ячейки, сформированной после введения 16 декабря 2024 года в Молдове режима ЧС в энергетике Дорин Речан придет в парламент с отчетом о проделанной во время ЧП работе, но не сегодня, заявил на пленарном заседании спикер Игорь Гросу.