Лаврова поразило «оцепенение» мира после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его поразило «оцепенение» мира после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как будто это «нечто из ряда вон выходящее».
«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее. Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.