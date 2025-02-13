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Лаврова поразило «оцепенение» мира после разговора Путина и Трампа

Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена и он сам, считает глава МИД России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его поразило «оцепенение» мира после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как будто это «нечто из ряда вон выходящее».

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее. Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Лавров Сергей
Трамп Дональд
Путин Владимир