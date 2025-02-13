Лаврова поразило «оцепенение» мира после разговора Путина и Трампа

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее. Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.