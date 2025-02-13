Аксенов поручил решить проблему с очередями в больницах Крыма

В частности, как пояснил глава Крыма, поступает много жалоб на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование. Он поручил Минздраву оптимизировать это направление. Глава Крыма заверил, что республиканские власти помогут с покупкой дополнительного оборудования.