Аксенов поручил решить проблему с очередями в больницах Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему с очередями в больницах республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
Аксенов назвал обращения, касающиеся медицинского обслуживания, одним из главных индикаторов эффективности работы системы здравоохранения. По его словам, необходимо организовать оптимальную маршрутизацию пациентов как внутри больниц, так и между разными медучреждениями.
«Должна решаться проблема, связанная с очередями на запись к врачу или на процедуру», — отметил Аксенов.
В частности, как пояснил глава Крыма, поступает много жалоб на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование. Он поручил Минздраву оптимизировать это направление. Глава Крыма заверил, что республиканские власти помогут с покупкой дополнительного оборудования.