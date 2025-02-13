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Аксенов поручил решить проблему с очередями в больницах Крыма

В частности, поступает много жалоб на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.

Источник: Комсомольская правда

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему с очередями в больницах республики. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов назвал обращения, касающиеся медицинского обслуживания, одним из главных индикаторов эффективности работы системы здравоохранения. По его словам, необходимо организовать оптимальную маршрутизацию пациентов как внутри больниц, так и между разными медучреждениями.

«Должна решаться проблема, связанная с очередями на запись к врачу или на процедуру», — отметил Аксенов.

В частности, как пояснил глава Крыма, поступает много жалоб на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование. Он поручил Минздраву оптимизировать это направление. Глава Крыма заверил, что республиканские власти помогут с покупкой дополнительного оборудования.

медицина